Мария Тимофеева с победы стартовала на турнире в Праге, обыграв Александру Саснович
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84-я ракетка мира узбекистанская теннисистка Мария Тимофеева вышла во второй круг турнира WTA-250 в Праге (Чехия), обыграв в стартовом матче соревнований белоруску Александру Саснович (133-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4.
Прага. 1-й круг
21 июля 2026, вторник. 12:10 МСК
84
Мария Тимофеева
М. Тимофеева
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
133
Александра Саснович
А. Саснович
Теннисистки провели на корте 1 час 45 минут. За время матча Мария Тимофеева выполнила пять подач навылет, допустив при этом три двойных ошибки, а также смогла реализовать 5 из 13 брейк-пойнтов. Александра Саснович сделала в игре один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из четырёх.
Во втором круге турнира Мария Тимофеева сыграет с победительницей встречи между россиянкой Анной Блинковой и чешкой Сарой Бейлек.
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