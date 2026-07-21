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Мария Тимофеева — Александра Саснович, результат матча 21 июля 2026, счет 2:0, 1-й круг WTA-250 Прага

Мария Тимофеева с победы стартовала на турнире в Праге, обыграв Александру Саснович
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84-я ракетка мира узбекистанская теннисистка Мария Тимофеева вышла во второй круг турнира WTA-250 в Праге (Чехия), обыграв в стартовом матче соревнований белоруску Александру Саснович (133-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4.

Прага. 1-й круг
21 июля 2026, вторник. 12:10 МСК
Мария Тимофеева
84
Узбекистан
Мария Тимофеева
М. Тимофеева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Александра Саснович
133
Беларусь
Александра Саснович
А. Саснович

Теннисистки провели на корте 1 час 45 минут. За время матча Мария Тимофеева выполнила пять подач навылет, допустив при этом три двойных ошибки, а также смогла реализовать 5 из 13 брейк-пойнтов. Александра Саснович сделала в игре один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из четырёх.

Во втором круге турнира Мария Тимофеева сыграет с победительницей встречи между россиянкой Анной Блинковой и чешкой Сарой Бейлек.

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