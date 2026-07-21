Мария Тимофеева с победы стартовала на турнире в Праге, обыграв Александру Саснович

84-я ракетка мира узбекистанская теннисистка Мария Тимофеева вышла во второй круг турнира WTA-250 в Праге (Чехия), обыграв в стартовом матче соревнований белоруску Александру Саснович (133-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4.

Теннисистки провели на корте 1 час 45 минут. За время матча Мария Тимофеева выполнила пять подач навылет, допустив при этом три двойных ошибки, а также смогла реализовать 5 из 13 брейк-пойнтов. Александра Саснович сделала в игре один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из четырёх.

Во втором круге турнира Мария Тимофеева сыграет с победительницей встречи между россиянкой Анной Блинковой и чешкой Сарой Бейлек.