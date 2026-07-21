Юлия Путинцева вышла во второй круг турнира WTA-250 в Гамбурге
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79-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вышла во второй круг турнира WTA-250 в Гамбурге (Германия), обыграв в стартовом матче немку Мону Бартель (229-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 7:6 (7:5).
Гамбург (ж). 1-й круг
21 июля 2026, вторник. 12:50 МСК
223
Мона Бартель
М. Бартель
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 5
|
|7 7
79
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Теннисистки провели на корте 1 час 57 минут. За время матча Юлия Путинцева выполнила две подачи навылет, допустив при этом четыре двойных ошибки, а также смогла реализовать 6 из 10 брейк-пойнтов. Мона Бартель сделала в игре один эйс, допустила 11 двойных ошибок и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов
Во втором круге турнира в Гамбурге Юлия Путинцева сыграет с победительницей встречи Аранча Рус (Нидерланды) – Элина Аванесян (Армения).
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