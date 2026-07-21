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Ян-Леннард Штруфф – Александр Шевченко, результат матча 21 июля, счет 2:1, первый круг турнира в Кицбюэле

Александр Шевченко потерпел поражение на старте турнира в Кицбюэле
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84-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Шевченко не смог пробиться во второй круг грунтового турнира категории ATP-250 в Кицбюэле, Австрия.

Кицбюэль. 1-й круг
21 июля 2026, вторник. 12:10 МСК
Ян-Леннард Штруфф
41
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		7 7 6
6 		6 5 4
         
Александр Шевченко
84
Казахстан
Александр Шевченко
А. Шевченко

В матче первого круга Шевченко со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 4:6 проиграл 41-й ракетке мира из Германии Ян-Леннарду Штруффу (6).

Встреча Шевченко со Штруффом продлилась 1 час и 56 минут. В её рамках Александр шесть раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Штруффа 15 эйсов, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из семи.

Следующим соперником Штруффа в Кицбюэле станет 47-я ракетка мира из Аргентины Мариано Навоне.

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