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На Australian Open — 2027 впервые ограничат пропускную способность

На Australian Open — 2027 впервые ограничат пропускную способность
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Федерация тенниса Австралии впервые в истории ограничит пропускную способность на Australian Open. В 2027 году в продаже будет ограничено количество Ground Pass (билетов, дающих доступ на все корты без фиксированных мест, они имеет наибольшую популярность среди посетителей).

Несмотря на неизменную цену на Ground Pass с 2019 года (от € 30), организаторы Australian Open ожидают рекордного спроса и хотят улучшить комфорт зрителей, избегая чрезмерной посещаемости.

Ежегодный рост спроса демонстрирует и показатели 2026 года. Включая первую неделю соревнований, Мельбурн-парк в 2026 году посетили 1 368 043 человека (на 12% больше, чем в 2025 году). Наибольшее количество зрителей за один день на Открытом чемпионате Австралии – 2026 составило 103 956 человек. Этот показатель был зафиксирован в четверг, в пятый день турнира.

Билеты на AO-2027 поступят в продажу для широкой публики 13 августа на платформе Ticketmaster.

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