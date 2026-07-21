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Джокович — о матчах с Синнером и Алькарасом: будто играю с самим собой 10-15 лет назад

Джокович — о матчах с Синнером и Алькарасом: будто играю с самим собой 10-15 лет назад
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира 39-летний сербский теннисист Новак Джокович высказался о соперничестве с первой ракеткой мира Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом, сравнив их с собой в молодости.

«Я хочу надрать им задницы на корте (смеётся). Но, если честно, когда я вижу, как они играют, у них совершенно разные стили — как у Федерера и Надаля, действительно очень разные. Я тоже был другим. Нас было трое, и все мы отличались друг от друга.

Эти два парня очень сильно напоминают мне меня самого. Такое ощущение, будто я играю против себя 10 или 15 лет назад, и мне немного больно чувствовать это на корте: боже мой. Я имею в виду, я знаю, как разгадать этот код, но могу ли я это сделать?» – сказал Джокович во время мероприятия Fanatics Fest.

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