Пегула: в детстве мечтала стать первой женщиной — менеджером хоккейного клуба

Финалистка US Open – 2024, третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула призналась, что в детстве хотела стать менеджером хоккейного клуба.

«Я люблю спорт. Ещё в детстве, задолго до того, как у нашей семьи появились спортивные команды, я мечтала стать первой женщиной — генеральным менеджером хоккейного клуба. И я понятия не имела, как это может произойти, потому что не играла в хоккей и никак не была с ним связана. Я просто смотрела матчи и была болельщицей. Поэтому не знала, каким образом моя мечта может осуществиться. А теперь забавно видеть, что мой отец владеет «Баффало Сэйбрз», — приводит слова Пегулы Pro Football Network.

Отец теннисистки – американский миллиардер Терри Пегула стал владельцем клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Баффало Сэйбрз». Помимо этого, семья Пегулы также владеет клубом Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Баффало Биллс».