В филиале теннисной школы Надежды Петровой в Елабуге открылись новые корты

Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин, глава Елабуги Рустем Нуриев и бронзовый призёр Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России Надежда Петрова открыли новые корты на теннисной базе спортсменки.

На теннисной базе имени Надежды Петровой в Татарстане уже функционируют пять кортов и запущены два новых. Они построены отдельным решением Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова.

«В Республике Татарстан проводится большая работа по строительству спортивной инфраструктуры, развитию массового спорта и спорта высших достижений. На сегодняшний день теннисом занимается более 3,5 тысяч человек. В спортивных школах республики открыто 4 отделения по теннису. Татарстан заслуженно признаётся самым спортивным регионом страны, в котором ежегодно проводятся более 40 теннисных турниров. И сегодня в филиале школы большого тенниса Надежды Петровой открыли корты с покрытием «хард», где будут проходить соревнования среди юных спортсменов и любителей спорта. Выражаю слова благодарности Надежде Петровой и руководству Елабужского муниципального района за развитие детско-юношеского тенниса в Елабуге», – отметил Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин на открытии.

«Наш спортивный коллектив объединяет таланты не только из Елабуги, но и юных теннисистов из Омска, Екатеринбурга и других городов России. Появление современных площадок позволяет поддерживать высокий уровень подготовки спортсменов и популяризировать большой теннис среди всех возрастных групп. Город получает возможность принимать крупные российские турниры и создаёт все условия для тренировочного процесса спортсменов со всей страны, независимо от сезона. Сейчас в тренерской команде работает 5 высококвалифицированных тренеров, и их число будет расти вместе с расширением базы. Ничто так не вдохновляет и мотивирует юных спортсменов, как пример звезд мирового уровня, общение с ними и наставничество», – добавил глава Елабужского района Рустем Нуриев.

Стоит отметить, что в филиале Надежды Петровой уже появились первые успехи. Десятилетняя теннисистка Вероника Красовская пришла с 32-м местом в общероссийском рейтинге своего возраста, а сейчас шестая в России и первая в Татарстане. Семилетняя Маргарита Климова уже побеждала на московских турнирах красного и оранжевого мяча, а недавно взяла первый турнир зеленого мяча в Туле.