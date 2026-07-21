Анна Блинкова проиграла в первом круге турнира WTA-250 в Праге

105-я ракетка мира россиянка Анна Блинкова проиграла американке Саре Бейлек, занимающей 40-е место в рейтинге, в первом круге турнира категории WTA-250 в Праге, Чехия. Встреча закончилась со счётом 6:7 (9:11), 6:3, 1:6.

Теннисистки провели на корте 2 часа 52 минуты. Блинкова один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и сумела реализовать 7 брейк-пойнтов из 20. Её соперница Бейлек сделала один эйс и не допустила двойных ошибок, реализовав при этом 8 брейк-пойнтов из 16.

Следующей соперницей американки станет Мария Тимофеева из Узбекистана, занимающая 84-е место в рейтинге WTA.

Турнир в Праге проходит с 20 по 26 июля.