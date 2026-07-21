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Анна Блинкова — Сара Бейлек, результат матча 21 июля, счёт 1:2, 1 круг WTA-250 в Праге

Анна Блинкова проиграла в первом круге турнира WTA-250 в Праге
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105-я ракетка мира россиянка Анна Блинкова проиграла американке Саре Бейлек, занимающей 40-е место в рейтинге, в первом круге турнира категории WTA-250 в Праге, Чехия. Встреча закончилась со счётом 6:7 (9:11), 6:3, 1:6.

Прага. 1-й круг
21 июля 2026, вторник. 15:55 МСК
Анна Блинкова
105
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 9 		6 1
7 11 		3 6
         
Сара Бейлек
40
Чехия
Сара Бейлек
С. Бейлек

Теннисистки провели на корте 2 часа 52 минуты. Блинкова один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и сумела реализовать 7 брейк-пойнтов из 20. Её соперница Бейлек сделала один эйс и не допустила двойных ошибок, реализовав при этом 8 брейк-пойнтов из 16.

Следующей соперницей американки станет Мария Тимофеева из Узбекистана, занимающая 84-е место в рейтинге WTA.

Турнир в Праге проходит с 20 по 26 июля.

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