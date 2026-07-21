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Сара Соррибес-Тормо – Алина Чараев, результат матча 21 июля, счёт: 1:2, первый круг турнира WTA-250 в Гамбурге

Алина Чараева вышла во второй круг турнира WTA-250 в Гамбурге
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Армянская теннисистка Алина Чараева (117-й номер рейтинга) смогла выйти во второй круг грунтового турнира категории WTA-250 в Гамбурге, Германия, обыграв представительницу Испании Сару Соррибес-Тормо (212-я строчка рейтинга) со счётом 3:6, 7:5, 6:1. Теннисистки провели на корте ровно три часа.

Гамбург (ж). 1-й круг
21 июля 2026, вторник. 15:10 МСК
Сара Соррибес-Тормо
212
Испания
Сара Соррибес-Тормо
С. Соррибес-Тормо
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 1
3 		7 6
         
Алина Чараева
117
Армения
Алина Чараева
А. Чараева

Во время матча Чараева ни разу не смогла подать навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 9 брейк-пойнтов из 18. Соррибес-Тормо сделала два эйса, допустив при этом две двойные ошибки и реализовав 8 брейк-пойнтов из 20.

Победительницей турнира WTA-250 в Гамбурге в 2025 году стала французская теннисистка Лоис Буассон.

Турнирная сетка WTA-250 в Гамбурге
Календарь WTA-250 в Гамбурге
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