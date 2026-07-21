Элина Аванесян выиграла в первом круге турнира WTA-250 в Гамбурге

Армянская теннисистка Элина Аванесян, занимающая 208-ю строчку рейтинга, выиграла в первом круге грунтового турнира категории WTA-250 в Гамбурге, Германия, у представительницы Нидерландов Аранчи Рус (187-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:1. Встреча продлилась 1 час 11 минут.

По ходу матча Аванесян не сделала ни одного эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. Рус также ни разу не подала навылет, допустив при этом одну двойную ошибку и реализовав один брейк-пойнт из двух.

Во втором круге турнира Элина встретится с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (79-й номер рейтинга).