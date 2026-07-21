15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Аранча Рус – Элина Аванесян, результат матча 21 июля, счёт: 0:2, первый круг турнира WTA-250 в Гамбурге

Элина Аванесян выиграла в первом круге турнира WTA-250 в Гамбурге
Комментарии

Армянская теннисистка Элина Аванесян, занимающая 208-ю строчку рейтинга, выиграла в первом круге грунтового турнира категории WTA-250 в Гамбурге, Германия, у представительницы Нидерландов Аранчи Рус (187-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:1. Встреча продлилась 1 час 11 минут.

Гамбург (ж). 1-й круг
21 июля 2026, вторник. 17:35 МСК
Аранча Рус
187
Нидерланды
Аранча Рус
А. Рус
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		1
6 		6
         
Элина Аванесян
208
Армения
Элина Аванесян
Э. Аванесян

По ходу матча Аванесян не сделала ни одного эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. Рус также ни разу не подала навылет, допустив при этом одну двойную ошибку и реализовав один брейк-пойнт из двух.

Во втором круге турнира Элина встретится с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (79-й номер рейтинга).

Турнирная сетка WTA-250 в Гамбурге
Календарь WTA-250 в Гамбурге
Материалы по теме
«Мне нужна форма Испании с двумя звёздами!» Теннисисты оторвались на финале ЧМ по футболу
«Мне нужна форма Испании с двумя звёздами!» Теннисисты оторвались на финале ЧМ по футболу
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android