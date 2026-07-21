Элина Аванесян выиграла в первом круге турнира WTA-250 в Гамбурге
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Армянская теннисистка Элина Аванесян, занимающая 208-ю строчку рейтинга, выиграла в первом круге грунтового турнира категории WTA-250 в Гамбурге, Германия, у представительницы Нидерландов Аранчи Рус (187-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:1. Встреча продлилась 1 час 11 минут.
Гамбург (ж). 1-й круг
21 июля 2026, вторник. 17:35 МСК
187
Аранча Рус
А. Рус
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
208
Элина Аванесян
Э. Аванесян
По ходу матча Аванесян не сделала ни одного эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. Рус также ни разу не подала навылет, допустив при этом одну двойную ошибку и реализовав один брейк-пойнт из двух.
Во втором круге турнира Элина встретится с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (79-й номер рейтинга).
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