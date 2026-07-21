Вавринка проиграл Бурручаге в первом круге турнира ATP-250 в Эшториле

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарец Стэн Вавринка проиграл 60-й ракетке мира аргентинскому теннисисту Роману Андресу Бурручаге в первом круге турнира категории ATP-250 в Эшториле, Португалия. Матч закончился со счётом 4:6, 6:4, 3:6.

Встреча продолжалась 2 часа 31 минуту. Вавринка четыре раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и сумел реализовать 5 брейк-пойнтов из 12. Бурручага сделал три эйса и четыре двойные ошибки, сумев воспользоваться 7 брейк-пойнтами из 17.

Во втором круге соревнований аргентинец встретится с португальцем Нуну Боржешем, занимающим 48-е место в рейтинге ATP.

Турнир в Эшториле проходит с 20 по 26 июля.