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Стэн Вавринка — Роман Андрес Бурручага, результат матча 21 июля 2026, счёт 1:2, первый круг ATP-250 в Эшториле

Вавринка проиграл Бурручаге в первом круге турнира ATP-250 в Эшториле
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарец Стэн Вавринка проиграл 60-й ракетке мира аргентинскому теннисисту Роману Андресу Бурручаге в первом круге турнира категории ATP-250 в Эшториле, Португалия. Матч закончился со счётом 4:6, 6:4, 3:6.

Эшторил. 1-й круг
21 июля 2026, вторник. 17:25 МСК
Стэн Вавринка
118
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 3
6 		4 6
         
Роман Андрес Бурручага
60
Аргентина
Роман Андрес Бурручага
Р. Бурручага

Встреча продолжалась 2 часа 31 минуту. Вавринка четыре раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и сумел реализовать 5 брейк-пойнтов из 12. Бурручага сделал три эйса и четыре двойные ошибки, сумев воспользоваться 7 брейк-пойнтами из 17.

Во втором круге соревнований аргентинец встретится с португальцем Нуну Боржешем, занимающим 48-е место в рейтинге ATP.

Турнир в Эшториле проходит с 20 по 26 июля.

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