Вавринка проиграл Бурручаге в первом круге турнира ATP-250 в Эшториле
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарец Стэн Вавринка проиграл 60-й ракетке мира аргентинскому теннисисту Роману Андресу Бурручаге в первом круге турнира категории ATP-250 в Эшториле, Португалия. Матч закончился со счётом 4:6, 6:4, 3:6.
Эшторил. 1-й круг
21 июля 2026, вторник. 17:25 МСК
118
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
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|6
|3
|
|4
|6
60
Роман Андрес Бурручага
Р. Бурручага
Встреча продолжалась 2 часа 31 минуту. Вавринка четыре раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и сумел реализовать 5 брейк-пойнтов из 12. Бурручага сделал три эйса и четыре двойные ошибки, сумев воспользоваться 7 брейк-пойнтами из 17.
Во втором круге соревнований аргентинец встретится с португальцем Нуну Боржешем, занимающим 48-е место в рейтинге ATP.
Турнир в Эшториле проходит с 20 по 26 июля.
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