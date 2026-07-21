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Видео: Александр Зверев тренируется в академии Рафаэля Надаля

Видео: Александр Зверев тренируется в академии Рафаэля Надаля
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Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев готовится к хардовому сезону в академии обладателя 22 титулов турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля.

Первым хардовым турниром в сезоне для Зверева станет «тысячник» в Монреале, Канада.

Александр Зверев выиграл 15 турниров на хардовом покрытии:

Итоговые турниры ATP: Лондон (2018), Турин (2021);
«Тысячники»: Монреаль (2017), Цинциннати (2021), Париж (2024);
Олимпийские игры в Токио 2020 года;
Турниры ATP-500: Вашингтон (2017, 2018), Акапулько (2021);
Турниры ATP-250: Санкт-Петербург (2016), Монпелье (2017), Вашингтон (2017), Мюнхен (2017), Кёльн (2020), Чэнду (2023).

Также Зверев был финалистом двух хардовых турниров «Большого шлема»: US Open – 2020 и Australian Open – 2025.

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