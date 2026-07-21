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«На твоей стороне мяч, всё в твоих руках». Соболенко — о переломном моменте в карьере

«На твоей стороне мяч, всё в твоих руках». Соболенко — о переломном моменте в карьере
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о переломном моменте в своей карьере и совете отца, который помог ей в дальнейшем.

«Да, помню разговор с папой. Мы оба злились, что я всё время проигрываю одной и той же девочке в финалах. И он говорит: «Да она просто свечки кидает, она тебя не пробьёт – всё в твоих руках». И вот эта фраза – «всё в твоих руках» – мне как-то помогла. Я стала думать: блин, реально всё в моих руках. И сейчас в тяжёлых матчах я себе часто это напоминаю: на твоей стороне мяч, всё в твоих руках. Иногда это очень помогает», – сказала Соболенко в видео на YouTube-канале First&Red.

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