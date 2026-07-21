Энди Маррей посетил академию Рафаэля Надаля

Победитель трёх турниров «Большого шлема» британец Энди Маррей посетил академию 22-кратного чемпиона ТБШ испанца Рафаэля Надаля и провёл там несколько мастер-классов для юных теннисистов.

Фото: Сайт академии Рафаэля Надаля

«Это потрясающее место для игры в теннис. Инфраструктура здесь выдающаяся. Уверен, что для детей, которые тренируются здесь каждый день, это фантастическая среда для развития. Люди, которые здесь работают, знатоки своего дела, к детям относятся с вниманием, здесь пытаются найти подход ко всем», – приводит слова Маррея сайт академии.

Теннисная академия Рафаэля Надаля (Rafa Nadal Academy by Movistar) была основана в 2016 году. Она расположена в родном городе испанца — Манакоре на острове Майорка.