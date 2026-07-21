15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Любовь людей». Вавринка — о самом важном в последний год карьеры

«Любовь людей». Вавринка — о самом важном в последний год карьеры
Комментарии

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира 41-летний швейцарский теннисист Стэн Вавринка рассказал, что считает самым важным в последний год своей профессиональной спортивной карьеры.

«Любовь людей — это самое важное в этом последнем году. И сегодня это было потрясающе. Я видел так много детей, которые хотели обнять меня», – сказал Вавринка на послематчевой пресс-конференции.

Сегодня, 21 июля, Стэн Вавринка проиграл аргентинскому теннисисту Роману Андресу Бурручаге (60-й номер рейтинга) в первом круге турнира категории ATP-250 в Эшториле, Португалия, со счётом 4:6, 6:4, 3:6.

Эшторил. 1-й круг
21 июля 2026, вторник. 17:25 МСК
Стэн Вавринка
118
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 3
6 		4 6
         
Роман Андрес Бурручага
60
Аргентина
Роман Андрес Бурручага
Р. Бурручага
Материалы по теме
«Стоял у корта и курил». Павлюченкова — о первом опыте работы с братом в качестве тренера
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android