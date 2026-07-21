«Любовь людей». Вавринка — о самом важном в последний год карьеры

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира 41-летний швейцарский теннисист Стэн Вавринка рассказал, что считает самым важным в последний год своей профессиональной спортивной карьеры.

«Любовь людей — это самое важное в этом последнем году. И сегодня это было потрясающе. Я видел так много детей, которые хотели обнять меня», – сказал Вавринка на послематчевой пресс-конференции.

Сегодня, 21 июля, Стэн Вавринка проиграл аргентинскому теннисисту Роману Андресу Бурручаге (60-й номер рейтинга) в первом круге турнира категории ATP-250 в Эшториле, Португалия, со счётом 4:6, 6:4, 3:6.