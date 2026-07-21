«Любовь людей». Вавринка — о самом важном в последний год карьеры
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира 41-летний швейцарский теннисист Стэн Вавринка рассказал, что считает самым важным в последний год своей профессиональной спортивной карьеры.
«Любовь людей — это самое важное в этом последнем году. И сегодня это было потрясающе. Я видел так много детей, которые хотели обнять меня», – сказал Вавринка на послематчевой пресс-конференции.
Сегодня, 21 июля, Стэн Вавринка проиграл аргентинскому теннисисту Роману Андресу Бурручаге (60-й номер рейтинга) в первом круге турнира категории ATP-250 в Эшториле, Португалия, со счётом 4:6, 6:4, 3:6.
Эшторил. 1-й круг
21 июля 2026, вторник. 17:25 МСК
118
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
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|6
|3
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|4
|6
60
Роман Андрес Бурручага
Р. Бурручага
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