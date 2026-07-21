«С белорусами всё иначе». Соболенко — о своей команде

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко рассказала, почему команда теннисистки в большинстве своём состоит из её соотечественников.

«Так само собой получилось. Мне с ними комфортнее всего. Во-первых, это профессионалы своего дела. Во-вторых, это люди, с которыми мне комфортно работать. Они знают мой бэкграунд, знают, какой я человек. Когда люди понимают тебя и ты понимаешь их, работать гораздо легче. Наверное, дело ещё и в том, что мне очень тяжело принимать новых людей. Я очень недоверчивая. В жизни приходилось сталкиваться с предательством, поэтому довериться кому-то мне непросто.

Каждый раз, когда в команде появляется новый человек, на это уходит очень много времени. Это долгий, нудный и тяжёлый процесс. Каждый раз ты в каком-то давлении находишься. Чтобы принять Джейсона Стейси, моего фитнес-тренера, ушло года два, наверное. Прежде чем я смогла сказать: «Всё, я тебе доверяю». Сейчас он мне уже практически как родной отец, но два года заняло, чтобы открыться. У меня был скептический взгляд на эту американскую наигранность, которая у них иногда присутствует. А с белорусами всё иначе. Это наши ребята, они знают меня давно. Нет такого, что приходит новый человек и смотрит на тебя через какую-то другую призму, потому что не знает, через что ты прошла и как росла.

Ещё я не люблю, когда мне начинают чрезмерно прислуживать. Очень редко разрешаю кому-то из команды взять мою сумку. Мне кажется, будто я этим унижаю человека. Конечно, если нужно, я могу попросить о помощи, но в целом мне комфортнее, когда все общаются на равных, открыто и без страха. Поэтому так получается, что все наши ребята», – сказала Соболенко в видео на YouTube-канале Firt&Red.