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Александра Эала снялась для обложки журнала Metro

Александра Эала снялась для обложки журнала Metro
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29-я ракетка мира представительница Филиппин Александра Эала снялась для обложки журнала Metro. Статью о теннисистке назвали «Гордость филиппинцев».

Фото: Metro

Александре 21 год. На Уимблдоне 2026 года Эала дошла до четвёртого круга турнира, проиграв итальянке Жасмин Паолини со счётом 4:6, 6:4, 3:6. Однако стоит отметить, что по ходу соревнований Эале удалось победить на тот момент действующую чемпионку травяного турнира «Большого шлема» польку Игу Швёнтек. Теннисистки сыграли между собой матч третьего круга, который закончился со счётом 7:6 (11:9), 6:2 в пользу Александры. Она стала первой азиатской теннисисткой в истории, которой удалось достичь такого результата.

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