Тренер Серены Уильямс – о Звереве: достиг ли он уровня Алькараса и Синнера? Думаю, нет

Патрик Муратоглу, бывший тренер чемпионки 23 турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс, высказался об уровне игры немецкого теннисиста Александра Зверева, занимающего вторую строчку мирового рейтинга.

«Зверев на правильном пути. Но достиг ли он их [Алькараса и Синнера] уровня? Думаю, пока нет. Для него огромный шаг вперёд – выиграть свой первый турнир «Большого шлема», а затем выйти в финал следующего, причём сначала на грунте, а потом на траве. Он определённо поднялся на новый уровень.

Даже несмотря на то, что в финале он показал один из лучших матчей в своей карьере, а Синнер, как мне кажется, был не в лучшей форме, Александр всё равно не смог победить.

Чтобы стабильно и эффективно играть в агрессивный теннис, ему нужно доказывать, что он способен делать это снова и снова, пока такой стиль не станет для него естественным. Иначе, например, во время американской серии он снова начнёт играть преимущественно на задней линии, а не действовать агрессивно, потому что будет знать, что против большинства соперников этого достаточно.

Если он вернется к такому теннису, это будет означать, что он так и не сделал следующий шаг. Ему нужно придерживаться этой модели игры в каждом матче. Пока он этого не делает», – написал Муратоглу на своей странице в социальных сетях.