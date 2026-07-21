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«Он — загадка». Бараццутти — о травме Карлоса Алькараса

«Он — загадка». Бараццутти — о травме Карлоса Алькараса
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Итальянский теннисист и тренер Коррадо Бараццутти высказался о травме испанского теннисиста Карлоса Алькараса (третья ракетка мира).

«Он [Алькарас] играет в Монте-Карло и проигрывает Синнеру. Затем едет в Барселону, выигрывает первый матч и снимается на следующий день. После этого он не играет три или четыре месяца из-за проблемы с запястьем. По крайней мере, насколько я знаю. До этого я никогда не слышал об этой проблеме. Лично у меня никогда не было ни малейшего представления о том, что у него есть проблемы с запястьем или что он испытывает боль. Поэтому трудно сказать, насколько это серьёзно.

Я не знаю, в чём именно проблема, но она должна быть серьёзной, учитывая, что даже сегодня нет конкретных разговоров о его возвращении. Запястье к тому же очень деликатная часть тела теннисиста. Я действительно не знаю, что сказать. Но, по крайней мере, из того, что было предано огласке, практически ничего не известно. Он – загадка», – приводит слова Бараццутти Tennis365.

Напомним, Карлос не играет с 14 апреля — на турнире в Барселоне он получил серьёзную травму правого запястья. Из-за неё испанец был вынужден сняться с турнира ATP-500 в Барселоне, пропустил «Мастерсы» в Мадриде и Риме, а также не смог выступить на «Ролан Гаррос» — 2026 и Уимблдоне-2026.

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