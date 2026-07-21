«У меня есть время на адаптацию». Рублёв — о турнире ATP-250 в Эшториле

14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о грунтовом турнире категории ATP-250 в Эшториле, Португалия.

«Здесь более сложные условия для меня, чем в Бостаде. Ветрено, и корты неудобные для моей игры. Но, знаете, у меня ещё есть время на адаптацию», – сказал Рублёв на предматчевой пресс-конференции.

Первый матч Рублёва на турнире в Эшториле состоится 23 июля и начнётся не ранее 13:00 мск. Андрей сыграет с представителем Казахстана Тимофеем Скатовым, занимающим 163-ю строчку рейтинга.

Турнир проводится с 18 по 26 июля.

19 июля Андрей Рублёв выиграл грунтовый турнир категории ATP-250 в Бостаде, Швеция, победив в финале итальянца Лучано Дардери (18-я строчка рейтинга на тот момент) со счётом 6:4, 6:3.