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«У меня есть время на адаптацию». Рублёв — о турнире ATP-250 в Эшториле

«У меня есть время на адаптацию». Рублёв — о турнире ATP-250 в Эшториле
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14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о грунтовом турнире категории ATP-250 в Эшториле, Португалия.

«Здесь более сложные условия для меня, чем в Бостаде. Ветрено, и корты неудобные для моей игры. Но, знаете, у меня ещё есть время на адаптацию», – сказал Рублёв на предматчевой пресс-конференции.

Первый матч Рублёва на турнире в Эшториле состоится 23 июля и начнётся не ранее 13:00 мск. Андрей сыграет с представителем Казахстана Тимофеем Скатовым, занимающим 163-ю строчку рейтинга.

Эшторил. 2-й круг
23 июля 2026, четверг. 13:00 МСК
Андрей Рублёв
14
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
Тимофей Скатов
163
Казахстан
Тимофей Скатов
Т. Скатов

Турнир проводится с 18 по 26 июля.

19 июля Андрей Рублёв выиграл грунтовый турнир категории ATP-250 в Бостаде, Швеция, победив в финале итальянца Лучано Дардери (18-я строчка рейтинга на тот момент) со счётом 6:4, 6:3.

Турнирная сетка ATP-250 в Эшториле
Календарь ATP-250 в Эшториле
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