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Денис Шаповалов заявил, что успел восстановиться от травмы и выступит в Лос-Кабосе

Денис Шаповалов заявил, что успел восстановиться от травмы и выступит в Лос-Кабосе
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67-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов рассказал, что восстановился от травмы, полученной на турнире категории ATP-500 в Лондоне. На следующей неделе он попробует защитить титул в Лос-Кабосе на турнире ATP-250.

«Новости! Пару недель назад в первом круге турнира в Лондоне я получил трещину ребра. Я приложил все усилия, чтобы выступить на Уимблдоне, но, к сожалению, во время матча усугубил ситуацию травмой плеча. Вместе с командой мы делали всё возможное, чтобы успеть восстановиться к турниру в Лос-Кабосе. Я очень рад снова выйти на корт и готовлюсь к поездке в Мексику на следующей неделе!» – написал Шаповалов на своей странице в соцсетях.

Турнир в Лос-Кабосе, Мексика, пройдёт с 27 июля по 1 августа.

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