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В заявочном списке US Open — 2026 18 российских теннисистов

В заявочном списке US Open — 2026 18 российских теннисистов
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Во вторник, 21 июля, были опубликованы заявочные списки US Open — 2026 в одиночном разряде. В списке заявлены 18 россиян.

Женщины:

  • Мирра Андреева (5);
  • Диана Шнайдер (18);
  • Екатерина Александрова (19);
  • Анна Калинская (20);
  • Людмила Самсонова (70);
  • Алина Корнеева (75);
  • Анна Блинкова (105);
  • Вероника Кудерметова (125);
  • Татьяна Прозорова (156);
  • Юлия Авдеева (177);
  • Анастасия Гасанова (182);
  • Александра Шубладзе (183);
  • Елена Приданкина (184);
  • Ирина Шиманович (204).

Мужчины:

  • Даниил Медведев (8);
  • Андрей Рублёв (14);
  • Карен Хачанов (26);
  • Роман Сафиуллин (94).

Заявочные списки в мужском и женском одиночных разрядах были составлены на основе рейтинга от 20 июля. Отсечка у женщин прошла по 102-му номеру, у мужчин — по 101-му.

Открытый чемпионат США 2026 года пройдёт с 23 августа по 13 сентября. Матчи основной сетки в одиночных разрядах стартуют в воскресенье, 30 августа.

С полным списком участников женского и мужского одиночного разрядов вы можете ознакомиться на официальном сайте турнира.

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