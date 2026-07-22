В заявочном списке US Open — 2026 18 российских теннисистов

Во вторник, 21 июля, были опубликованы заявочные списки US Open — 2026 в одиночном разряде. В списке заявлены 18 россиян.

Женщины:

Мирра Андреева (5);

Диана Шнайдер (18);

Екатерина Александрова (19);

Анна Калинская (20);

Людмила Самсонова (70);

Алина Корнеева (75);

Анна Блинкова (105);

Вероника Кудерметова (125);

Татьяна Прозорова (156);

Юлия Авдеева (177);

Анастасия Гасанова (182);

Александра Шубладзе (183);

Елена Приданкина (184);

Ирина Шиманович (204).

Мужчины:

Даниил Медведев (8);

Андрей Рублёв (14);

Карен Хачанов (26);

Роман Сафиуллин (94).

Заявочные списки в мужском и женском одиночных разрядах были составлены на основе рейтинга от 20 июля. Отсечка у женщин прошла по 102-му номеру, у мужчин — по 101-му.

Открытый чемпионат США 2026 года пройдёт с 23 августа по 13 сентября. Матчи основной сетки в одиночных разрядах стартуют в воскресенье, 30 августа.

С полным списком участников женского и мужского одиночного разрядов вы можете ознакомиться на официальном сайте турнира.