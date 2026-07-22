В заявочном списке US Open — 2026 18 российских теннисистов
Во вторник, 21 июля, были опубликованы заявочные списки US Open — 2026 в одиночном разряде. В списке заявлены 18 россиян.
Женщины:
- Мирра Андреева (5);
- Диана Шнайдер (18);
- Екатерина Александрова (19);
- Анна Калинская (20);
- Людмила Самсонова (70);
- Алина Корнеева (75);
- Анна Блинкова (105);
- Вероника Кудерметова (125);
- Татьяна Прозорова (156);
- Юлия Авдеева (177);
- Анастасия Гасанова (182);
- Александра Шубладзе (183);
- Елена Приданкина (184);
- Ирина Шиманович (204).
Мужчины:
- Даниил Медведев (8);
- Андрей Рублёв (14);
- Карен Хачанов (26);
- Роман Сафиуллин (94).
Заявочные списки в мужском и женском одиночных разрядах были составлены на основе рейтинга от 20 июля. Отсечка у женщин прошла по 102-му номеру, у мужчин — по 101-му.
Открытый чемпионат США 2026 года пройдёт с 23 августа по 13 сентября. Матчи основной сетки в одиночных разрядах стартуют в воскресенье, 30 августа.
С полным списком участников женского и мужского одиночного разрядов вы можете ознакомиться на официальном сайте турнира.
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