Кэти Бултер и Алекс де Минор показали кадры со свадебной церемонии

Пятая ракетка мира австралиец Алекс де Минор и британская теннисистка Кэти Бултер поделились новыми фотографии со своей свадьбы. Британский Vogue показал кадры с церемонии, которая прошла 12 июля в узком кругу ближайших родственников в графстве Лестершир (Великобритания).

Дата проведения свадьбы совпала с днём мужского финала Уимблдона 2026 года.

Фото: Из личного архива Бултер/ Katie Julia Piper для Vogue

Фото: Из личного архива Бултер/ Katie Julia Piper для Vogue

Кэти Бултер и Алекс де Минор вместе с 2020 года. Первые пару лет они не афишировали свои отношения. В конце 2024 года пара объявила о помолвке.

Ранее австралийский теннисист Алекс де Минор вылетел с Уимблдона-2026. В четвёртом круге турнира он уступил девятой ракетке мира итальянцу Флавио Коболли со счётом 5:7, 6:7 (4:7), 3:6.