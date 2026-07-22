15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кэти Бултер и Алекс де Минор показали кадры со свадебной церемонии

Кэти Бултер и Алекс де Минор показали кадры со свадебной церемонии
Комментарии

Пятая ракетка мира австралиец Алекс де Минор и британская теннисистка Кэти Бултер поделились новыми фотографии со своей свадьбы. Британский Vogue показал кадры с церемонии, которая прошла 12 июля в узком кругу ближайших родственников в графстве Лестершир (Великобритания).

Дата проведения свадьбы совпала с днём мужского финала Уимблдона 2026 года.

Фото: Из личного архива Бултер/ Katie Julia Piper для Vogue

Фото: Из личного архива Бултер/ Katie Julia Piper для Vogue

Кэти Бултер и Алекс де Минор вместе с 2020 года. Первые пару лет они не афишировали свои отношения. В конце 2024 года пара объявила о помолвке.

Ранее австралийский теннисист Алекс де Минор вылетел с Уимблдона-2026. В четвёртом круге турнира он уступил девятой ракетке мира итальянцу Флавио Коболли со счётом 5:7, 6:7 (4:7), 3:6.

Материалы по теме
Алекс де Минор и Кэти Бултер сыграли свадьбу
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android