Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, чем занимается в первую очередь по возвращении в Минск.

— Когда ты одна прилетала в Минск, что у тебя было в списке номер один? Куда нужно обязательно сходить?

— Я сразу еду к бабушке. У меня бабушка живёт в Привольной, это за Стайками. То есть с аэропорта там такая дорога короткая, я к бабушке доезжаю за 20 минут. Я сразу с аэропорта всегда еду к бабушке, это мой первый [номер в списке дел]. Потом я еду к маме, потом я еду к друзьям, своим близким.

— А если мы возьмём заведения в Минске, места какие-то, может быть, на улице? Что вот тебе больше всего нравится?

— Кто владеет Bloom Eatery, вот их три ресторана, я туда только хожу. Ну, мне нравится еда. Там есть некий итальянский, я не помню название. Bloom как бы фьюжен-кухня. Мне даже кажется больше японской.

— А именно, если прогуляться?

— Я бы, наверное, хотела вот на Победителей, в этом парке, где я бегала кросс-походы, где большая часть моего ОФП была проведена. Я бы, наверное, там хотела просто прогуляться, – сказа Соболенко в видео на YouTube-канале First&Red.