«Делай то, что любишь». Арина Соболенко — о своём становлении в детстве без кумиров

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» белоруска Арина Соболенко рассказала о своём становлении в детстве без кумиров в теннисе.

— Ты всегда говорила, что тебе хочется подавать пример того, что человек из маленькой страны может многого добиться, пройдя через многое, но при этом ты много раз говорила, что у тебя в детстве не было кумира. Как вот при том, что у тебя не было кумиров, то есть ты ни на кого не смотрела, откуда в тебе было столько много вот упорства, трудолюбия?

— Не знаю. Начнём с того, что когда я была ребёнком, не было такого доступа к интернету. То есть не было такого, что я залипала в Instagram*. Там только в 12 лет зарегистрировалась, да и то я считала это самым тупым приложением в детстве. То есть там не сидела. У меня не было даже времени. У меня была утром тренировка, школа, обед, вторая тренировка, там заминка и так далее, пока доеду домой, там уже вечер, бабушка встречает с вкусностями, поела, спать. То есть я просто делала то, что мне нравилось, наверное, как-то так меня воспитали… То есть меня с детства папа и мама воспитывали, что никогда нельзя сдаваться, если что-то делаешь, нужно делать это до конца. И главное — делай то, что любишь. И если хочешь добиться, ты должна быть лучшей каждый день. И всё. И мне так нравилось, я так хотела, желала. Но никогда не играла в теннис, думая о том… Вообще, наверное, даже не знала, что такое WTA-тур. Наверное, лет с 16 только об этом узнала. Я была такая какая-то отрешённая, грубо говоря. Просто жила свою какую-то жизнь. Делала работу, выжимала максимум и вообще не заглядывала никуда. Прекрасно. Звучит как идеальный [план], вот то, что нужно сейчас, – сказала Соболенко в видео на YouTube-канале First&Red.

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