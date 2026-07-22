«Многие не особо любили меня». Арина Соболенко — об учёбе в школе в детстве

Четырёхкратная чемпионка ТБШ и первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко рассказала, какой помнит себя в школьные годы.

— Ты помнишь себя в школе, какой была? Какая у тебя была коммуникация с одноклассниками? Много ли было друзей из школы?

— Всегда в школе же, в классе делятся на группки, да? У меня была тоже своя группа, но не то чтобы я прямо с ними была вот best friends (лучшими друзьями. – Прим. «Чемпионата»). Меня, естественно, звали, куда-то я ходила. Опять-таки, это я говорю уже про школу, когда именно нужно было совмещать [с теннисом]. Плюс, естественно, многие не особо любили меня. Были эти прикольчики, я приду, они такие: «О, пришла! Что же ты тут забыла?» И плюс до какого-то класса была отличницей. И потом, естественно, с седьмого класса чем меньше я ходила, тем ниже балл, но я всё равно окончила школу хорошисткой. То есть очень хорошо училась, хорошо находила [общий] язык с учителями, я бы сказала так, очень ловко списывала в моменты, когда нужно было списать, умела зазубрить и забыть. В 11-м классе мне оценки просто продублировали с 10-го, потому что я просто не могла даже прийти. И помню, мне моя классная учительница говорит: «Арин, ну надеюсь, мы это всё не зря делаем». Я такая: «Ну, тоже надеюсь», – сказала Соболенко в видео на YouTube-канале First&Red.