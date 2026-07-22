Арина Соболенко раскрыла, как подружилась с Новаком Джоковичем и Кареном Хачановым

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, как подружилась с сербом Новаком Джоковичем (седьмая ракетка мира) и россиянином Кареном Хачановым (26-й номер рейтинга).

– Совместные тренировки всей командой вы проводите там с Кареном [Хачановым], с Новаком [Джоковичем]. Расскажи, как вообще вот эта дружба завязалась и с Кареном, и с Новаком? В какой момент вы начали так хорошо общаться?

– Я не знаю, как-то само собой. Потому что я ничего не стесняюсь. Просто где-то там с Новаком пошутили, там что-то пошутили. Пообщались, я у него попросила совет, там третье-десятое, и так постепенно начали общаться. Потом я познакомилась с его женой, и мы постепенно так парами начали общаться.

С Кареном то же самое. Там обменялись парой слов, там что-то поговорили немножко, там поговорили. И всё. Я понимаю, что он приятный парень, с которым можно пообщаться и что-то узнать, и он ко мне нормально относится. Как-то так всё очень органично. Не было такого, что я такая: «Давай дружить?» Нет, просто там чуть-чуть, там чуть-чуть, вот так вот выстраивается какие-то уже совместные шуточки, – сказала Соболенко в видео на YouTube-канале First&Tour.