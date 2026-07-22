Арина Соболенко: не встречала ещё ни одного белоруса, который меня пошлёт

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, как к ней относятся её соотечественники.

— Вот когда встречаешься в других странах на разных турнирах белорусов, когда они к тебе подходят, что они обычно говорят? Чувствуют ли они причастность как к своей стране через тебя?

— Ну да, на самом деле очень часто выражают гордость, благодарность за что-то. Ну и все очень добрые, все очень весёлые, жизнерадостные. Не знаю, не встречала ещё ни одного белоруса, который меня там пошлёт, грубо говоря, или будет как-то недобр к окружающим. У меня такого опыта не было, — сказала Соболенко в видео на YouTube-канале First&Red.