Арина Соболенко сделала выбор между Янником Синнером и Карлосом Алькарасом

Обладательница четырёх титулов турниров «Большого шлема» белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о стилях игры итальянца Янника Синнера (первая строчка рейтинга) и испанца Карлоса Алькараса (третья ракетка мира).

– Карлос Алькарас и Янник Синнер. Ты на чьей стороне? Чей теннис тебе больше нравится? Или оба молодцы?

– Ну блин, зачем так? Мне, естественно, больше Янник, потому что у нас похожий стиль игры.

– Ты считаешь, что у тебя с Янником похожий [стиль]?

– Ну да, мне кажется, у нас у обоих форхенд хороший, бэкхенд тоже неплохой, подача. Ещё агрессивный вид тенниса, скажем так. Но мне очень нравится, как двигается Алькарас, как он видит корт, как каждый мяч играет. Прямо видно же, что Карлос реально кайфует от игры. Вот не будет такого мяча, который он не попробует достать. Алькарас всё время будет пытаться до последнего. И вот это, конечно, очень круто. Ну и, конечно же, то, что он открыт к новому. Даже несмотря на то, что он был в топе рейтинга, всё равно поменял подачу, корректировал моменты какие-то. Это здорово, потому что он молодой и довольно-таки быстро пришёл к вершине. Приятно наблюдать, как Карлос совершенствуется. Мне кажется, в этом противостоянии невозможно одного человека выбрать. Когда Алькарас обыграл Янника на «Ролан Гаррос» — 2025 после тройного матчбола, это было невероятно. Но на Уимблдоне-2025 я болела за Янника, потому что мне было очень больно за него на «Ролан Гаррос», — сказала Соболенко в видео на YouTube-канале First&Tour.