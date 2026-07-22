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«Подышу нашим воздухом». Арина Соболенко — о возвращении в Беларусь

«Подышу нашим воздухом». Арина Соболенко — о возвращении в Беларусь
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о своих ощущениях от возвращения на родину.

– Какие у тебя чувства после возвращения? Есть какой-то трепет, предвкушение?
– Ну да, конечно, я очень взволнована, очень рада. Мне очень интересно, каково будет впечатление Георгиса (Георгис Франгулис – жених Соболенко. – Прим. «Чемпионата»). Хочу как бы сломать эти стереотипы о нашем городе, нашей стране и показать их с лучшей стороны. Ну и, конечно же, я очень рада, что наконец-то долечу, увижу бабушек, открою корты, отдам немножко себя детям и просто подышу нашим воздухом, — сказала Соболенко в видео на YouTube-канале First&Tour.

Арина Соболенко пробыла в Минске, Беларусь, с 13 июля по 15 июля.

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