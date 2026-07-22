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«Надеюсь, смогу сыграть там в последний раз». Вавринка — о US Open

«Надеюсь, смогу сыграть там в последний раз». Вавринка — о US Open
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Трёхкратный чемпион ТБШ 41-летний теннисист Стэн Вавринка, занимающий на данный момент 118-е место в рейтинге ATP, рассказал, что попросил уайлд-кард для участия в US Open.

«Попросил приглашение на Открытый чемпионат США. Надеюсь, смогу сыграть там в последний раз. В Канкуне также есть претендент на участие. Если я получу приглашение в Нью-Йорк, сыграю этот «челленджер», чтобы подготовиться. Мне гарантировано только присутствие на турнирах в Лионе и Базеле. Я всё равно ещё решу, играть ли мне другие турниры», — приводит слова Вавринки Punto de Break.

В конце 2025 года Вавринка объявил, что сезон-2026 станет для него последним в профессиональной карьере.

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