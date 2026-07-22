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«Ролан Гаррос» может перейти на новую систему расчёта призовых выплат

«Ролан Гаррос» может перейти на новую систему расчёта призовых выплат
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Организаторы «Ролан Гаррос» предложили теннисистам новую систему расчёта призовых, привязанную к доле от доходов турнира, The Guardian.

Спортсмены настаивают на том, чтобы сейчас в призовой фонд направлялось 16% выручки от турнира, а к 2030 году – 22%. Кроме того, в переговорах поднимаются вопросы пенсионных отчислений, медицинского страхования и расширения участия игроков в управлении турнирами.

Напомним, топовые теннисисты открыто выразили своё недовольство суммой призовых выплат на ТБШ и отправили организаторам письмо, где требовали прозрачности и увеличения доли призовых, указывая, что сейчас теннисисты получают несоизмеримо малый процент от огромных доходов турниров.

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