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«Это был абсолютный позор». Тренер Серены Уильямс — о поведении Паулы Бадосы в Яссах

«Это был абсолютный позор». Тренер Серены Уильямс — о поведении Паулы Бадосы в Яссах
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Бывшая теннисистка и экс-тренер американки Серены Уильямс Рене Стаббс раскритиковала испанскую теннисистку Паулу Бадосу (93-й номер рейтинга) за то, что та бросила ракетку в ограждение во время полуфинала турнира в Яссах.

«За это должны автоматически дисквалифицировать. Это был абсолютный позор. Как теннисистка, ты знаешь: когда выпускаешь ракетку из рук, всё, что происходит дальше — твоя ответственность. Ты не можешь говорить, что это случайно, потому что ты держала ракетку в руках и выпустила её. Если ты бросаешь её в зрителей, тебя должны немедленно дисквалифицировать — и тогда таких инцидентов будет меньше», — сказала Стаббс на своём подкасте The Rennae Stubbs Tennis Podcast.

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