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Даниил Медведев снялся с турнира ATP-500 в Вашингтоне

Даниил Медведев снялся с турнира ATP-500 в Вашингтоне
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Восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев снялся с турнира категории ATP-500 в Вашингтоне, США.

Вместе с россиянином от участия в соревновании отказался и канадец Феликс Оже-Альяссим, занимающий четвёртое место в рейтинге ATP. Причины снятия спортсменов неизвестны.

Турнир ATP-500 пройдёт в Вашингтоне с 27 июля по 2 августа. Первым номером посева стал действующий чемпион австралиец Алекс де Минор (пятый номер рейтинга).

На Уимблдоне Медведев уступил немецкому теннисисту Ян-Леннарду Штруффу в третьем круге. Матч закончился со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 7:5 в пользу Штруффа. На других турнирах после травяного ТБШ Даниил не выступал.

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