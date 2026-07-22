Фото: Рафаэль Надаль и Роджер Федерер в гольф-клубе

Обладатель 22 титулов турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль сыграл в гольф с 20-кратным победителем ТБШ швейцарцем Роджером Федерером.

Фото: Инстаграм гольф-клуба Golf Santa Ponsa

Теннисисты провели время в гольф-клубе Golf Santa Ponsa на Мальорке (Испания).

Рафаэль Надаль является рекордсменом по победам на «Ролан Гаррос» – испанец забирал трофей 14 раз. В свою очередь, Роджер Федерер выиграл Уимблдон рекордные восемь раз.

После завершения карьеры Надаль занимается развитием своей теннисной академии на Мальорке, а Федерер развивает бизнес-проекты, участвует в масштабных рекламных кампаниях и занимается благотворительностью в рамках своего фонда.