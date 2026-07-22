Паула Бадоса вышла во второй круг турнира WTA-250 в Гамбурге
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93-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса вышла во второй круг турнира категории WTA-250 в Гамбурге, на старте соревнований одолев соперницу из Польши Катажину Каву, занимающую в мировом рейтинге 131-е место. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 50 минут и завершилась со счётом 7:5, 6:4.
Гамбург (ж). 1-й круг
22 июля 2026, среда. 15:40 МСК
131
Катажина Кава
К. Кава
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
93
Паула Бадоса
П. Бадоса
По ходу матча Кава сделала один эйс, допустила четыре двойные ошибки и смогла реализовать один брейк-пойнт из 13 заработанных. Бадоса подала навылет три раза, также сделала четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести.
В следующем круге Бадоса сразится с венгерской теннисисткой Панной Удварди.
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