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Катажина Кава — Паула Бадоса, результат матча 22 июля 2026, счёт 0:2, 1-й круг; WTA 250 Гамбург

Паула Бадоса вышла во второй круг турнира WTA-250 в Гамбурге
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93-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса вышла во второй круг турнира категории WTA-250 в Гамбурге, на старте соревнований одолев соперницу из Польши Катажину Каву, занимающую в мировом рейтинге 131-е место. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 50 минут и завершилась со счётом 7:5, 6:4.

Гамбург (ж). 1-й круг
22 июля 2026, среда. 15:40 МСК
Катажина Кава
131
Польша
Катажина Кава
К. Кава
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		4
7 		6
         
Паула Бадоса
93
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса

По ходу матча Кава сделала один эйс, допустила четыре двойные ошибки и смогла реализовать один брейк-пойнт из 13 заработанных. Бадоса подала навылет три раза, также сделала четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести.

В следующем круге Бадоса сразится с венгерской теннисисткой Панной Удварди.

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