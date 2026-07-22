Паула Бадоса вышла во второй круг турнира WTA-250 в Гамбурге

93-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса вышла во второй круг турнира категории WTA-250 в Гамбурге, на старте соревнований одолев соперницу из Польши Катажину Каву, занимающую в мировом рейтинге 131-е место. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 50 минут и завершилась со счётом 7:5, 6:4.

По ходу матча Кава сделала один эйс, допустила четыре двойные ошибки и смогла реализовать один брейк-пойнт из 13 заработанных. Бадоса подала навылет три раза, также сделала четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести.

В следующем круге Бадоса сразится с венгерской теннисисткой Панной Удварди.