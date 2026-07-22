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Александр Бублик — Факундо Диас Акоста, результат матча 22 июля 2026, счёт 2:0, 2-й круг; ATP 250 Кицбюэль

Александр Бублик с победы стартовал на турнире АТР-250 в Кицбюэле
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11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в четвертьфинал турнира категории АТР-250 в Кицбюэле, на старте соревнований одолев соперника из Аргентины Факундо Диаса Акосту, занимающего в мировом рейтинге 108-е место. Встреча спортсменов продолжалась 1 час 20 минут и завершилась со счётом 6:3, 7:5.

Кицбюэль. 2-й круг
22 июля 2026, среда. 17:20 МСК
Александр Бублик
11
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
3 		5
         
Факундо Диас Акоста
108
Аргентина
Факундо Диас Акоста
Ф. Диас Акоста

По ходу матча Бублик подал навылет восемь раз, сделал одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из семи. Акоста сделал один эйс, не допустил ни одной двойной ошибки, а также не смог реализовать единственный заработанный брейк-пойнт.

В следующем круге Бублик сразится с победителем встречи между Алексом Молчаном и Даниэлем Альтмайером.

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