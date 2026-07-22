Александр Бублик с победы стартовал на турнире АТР-250 в Кицбюэле
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11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в четвертьфинал турнира категории АТР-250 в Кицбюэле, на старте соревнований одолев соперника из Аргентины Факундо Диаса Акосту, занимающего в мировом рейтинге 108-е место. Встреча спортсменов продолжалась 1 час 20 минут и завершилась со счётом 6:3, 7:5.
Кицбюэль. 2-й круг
22 июля 2026, среда. 17:20 МСК
11
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
108
Факундо Диас Акоста
Ф. Диас Акоста
По ходу матча Бублик подал навылет восемь раз, сделал одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из семи. Акоста сделал один эйс, не допустил ни одной двойной ошибки, а также не смог реализовать единственный заработанный брейк-пойнт.
В следующем круге Бублик сразится с победителем встречи между Алексом Молчаном и Даниэлем Альтмайером.
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