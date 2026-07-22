Алина Чараева вышла в 1/4 финала турнира WTA-250 в Гамбурге

117-я ракетка мира армянская теннисистка Алина Чараева вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Гамбурге, одолев представительницу Австрии Синью Краус, занимающую в мировом рейтинге 80-е место. Встреча соперниц продолжалась 3 часа 3 минуты, включая задержку из-за дождя, и завершилась со счётом 5:7, 7:5, 7:5.

По ходу матча Чараева подала навылет восемь раз, сделала четыре двойные ошибки и смогла реализовать 10 брейк-пойнтов из 24 заработанных. Краус сделала один эйс, не допустила двойных ошибок, а также реализовала 9 брейк-пойнтов из 10.

В следующем круге Чараева сразится с победительницей встречи между Анной Бондарь и Номой Ноа-Акугуэ.