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Алина Чараева — Синья Краус, результат матча 22 июля 2026, счёт 2:1, 2-й круг; WTA 250 Гамбург

Алина Чараева вышла в 1/4 финала турнира WTA-250 в Гамбурге
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117-я ракетка мира армянская теннисистка Алина Чараева вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Гамбурге, одолев представительницу Австрии Синью Краус, занимающую в мировом рейтинге 80-е место. Встреча соперниц продолжалась 3 часа 3 минуты, включая задержку из-за дождя, и завершилась со счётом 5:7, 7:5, 7:5.

Гамбург (ж). 2-й круг
22 июля 2026, среда. 15:55 МСК
Алина Чараева
117
Армения
Алина Чараева
А. Чараева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		7 7
7 		5 5
         
Синья Краус
80
Австрия
Синья Краус
С. Краус

По ходу матча Чараева подала навылет восемь раз, сделала четыре двойные ошибки и смогла реализовать 10 брейк-пойнтов из 24 заработанных. Краус сделала один эйс, не допустила двойных ошибок, а также реализовала 9 брейк-пойнтов из 10.

В следующем круге Чараева сразится с победительницей встречи между Анной Бондарь и Номой Ноа-Акугуэ.

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