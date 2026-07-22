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Арина Соболенко поделилась кадрами с открытия корта в Минске

Арина Соболенко поделилась кадрами с открытия корта в Минске
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала у себя на странице в соцсети фотографии, сделанные во время открытия двух грунтовых площадок на территории СДЮШОР в Минске, где она тренировалась в детстве. Мероприятие состоялось 17 июля.

Фото: Пресс-служба First&Red

Фото: Пресс-служба First&Red

Фото: Пресс-служба First&Red

«Теннис изменил мою жизнь, и я невероятно признательна что-то дать взамен месту, где когда-то начался мой путь.

Надеюсь, этот корт станет домом для юных игроков, где они будут мечтать, соревноваться, заводить друзей и открывать любовь к нашему виду спорта. Будущее тенниса принадлежит следующему поколению, и я жду не дождусь увидеть, кто следующим сделает шаг на этот корт», – подписала теннисистка под серией фото.

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