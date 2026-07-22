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Алехандро Табило — Тьягу Торреш, результат матча 22 июля 2026, счёт 0:2, 2-й круг; ATP 250 Эшторил

427-я ракетка мира Торреш вышел в четвертьфинал на дебютном для него турнире АТР
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427-я ракетка мира португальский теннисист Тьягу Торреш вышел в четвертьфинал на первом в своей карьере турнире уровня АТР. Во втором круге турнира АТР-250 в Эшториле он одолел чилийца Алехандро Табило, занимающего в мировом рейтинге 30-е место. Встреча соперников продолжалась 1 час 31 минуту и завершилась со счётом 6:4, 6:4.

Эшторил. 2-й круг
22 июля 2026, среда. 19:30 МСК
Алехандро Табило
30
Чили
Алехандро Табило
А. Табило
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Тьягу Торреш
427
Португалия
Тьягу Торреш
Т. Торреш

По ходу матча Табило сделал три эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и сумел реализовать один брейк-пойнт из восьми заработанных. Торреш подал навылет семь раз, сделал пять двойных ошибок, а также реализовал три брейк-пойнта из шести.

Далее Торреш сразится с французом Юго Гастоном.

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