427-я ракетка мира Торреш вышел в четвертьфинал на дебютном для него турнире АТР
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427-я ракетка мира португальский теннисист Тьягу Торреш вышел в четвертьфинал на первом в своей карьере турнире уровня АТР. Во втором круге турнира АТР-250 в Эшториле он одолел чилийца Алехандро Табило, занимающего в мировом рейтинге 30-е место. Встреча соперников продолжалась 1 час 31 минуту и завершилась со счётом 6:4, 6:4.
Эшторил. 2-й круг
22 июля 2026, среда. 19:30 МСК
30
Алехандро Табило
А. Табило
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|4
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|6
427
Тьягу Торреш
Т. Торреш
По ходу матча Табило сделал три эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и сумел реализовать один брейк-пойнт из восьми заработанных. Торреш подал навылет семь раз, сделал пять двойных ошибок, а также реализовал три брейк-пойнта из шести.
Далее Торреш сразится с французом Юго Гастоном.
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