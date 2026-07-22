427-я ракетка мира Торреш вышел в четвертьфинал на дебютном для него турнире АТР

427-я ракетка мира португальский теннисист Тьягу Торреш вышел в четвертьфинал на первом в своей карьере турнире уровня АТР. Во втором круге турнира АТР-250 в Эшториле он одолел чилийца Алехандро Табило, занимающего в мировом рейтинге 30-е место. Встреча соперников продолжалась 1 час 31 минуту и завершилась со счётом 6:4, 6:4.

По ходу матча Табило сделал три эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и сумел реализовать один брейк-пойнт из восьми заработанных. Торреш подал навылет семь раз, сделал пять двойных ошибок, а также реализовал три брейк-пойнта из шести.

Далее Торреш сразится с французом Юго Гастоном.