Андрей Рублёв — Тимофей Скатов: онлайн-трансляция матча второго круга турнира в Эшториле
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Сегодня, 23 июля, продолжится розыгрыш грунтового турнира АТР-250 в Эшториле (Португалия). В рамках соревновательного дня 14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв сыграет во во втором круге с представителем Казахстана Тимофеем Скатовым, занимающим 163-ю строчку рейтинга. Встреча начнётся не ранее 19:00 по московскому времени.
Эшторил. 2-й круг
23 июля 2026, четверг. 19:00 МСК
14
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
|1
|2
|3
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|
163
Тимофей Скатов
Т. Скатов
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Андрей Рублёв – Тимофей Скатов. Теннисисты впервые сыграют друг с другом в рамках турнира АТР-тура.
Турнир в Эшториле проходит с 20 по 26 июля. Призовой фонд соревнований составляет € 612 620. Действующим победителем соревнований является польский теннисист Хуберт Хуркач.
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