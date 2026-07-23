Андрей Рублёв — Тимофей Скатов: онлайн-трансляция матча второго круга турнира в Эшториле

Сегодня, 23 июля, продолжится розыгрыш грунтового турнира АТР-250 в Эшториле (Португалия). В рамках соревновательного дня 14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв сыграет во во втором круге с представителем Казахстана Тимофеем Скатовым, занимающим 163-ю строчку рейтинга. Встреча начнётся не ранее 19:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Андрей Рублёв – Тимофей Скатов. Теннисисты впервые сыграют друг с другом в рамках турнира АТР-тура.

Турнир в Эшториле проходит с 20 по 26 июля. Призовой фонд соревнований составляет € 612 620. Действующим победителем соревнований является польский теннисист Хуберт Хуркач.