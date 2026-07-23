Стаббс — о Каролине Муховой: однажды она обязательно выиграет ТБШ

Бывшая теннисистка, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Ренне Стаббс выразила уверенность, что чешка Каролина Мухова в будущем обязательно выиграет турнир «Большого шлема». Ранее Мухова проиграла в финале Уимблдона-2026 соотечественнице Линде Носковой (2:6, 7:5, 3:6).

«То, как Каролина Мухова справилась с поражением — с тем достоинством, которое она всегда демонстрирует как на корте, так и за его пределами — её речь одновременно была смешной, трогательной и душераздирающей. Именно такие моменты заставляют людей любить её ещё сильнее и за теннис, и за её личные качества.

Каролина однажды обязательно выиграет турнир «Большого шлема». Действительно в это верю. И когда это произойдёт, она станет ещё более любимой теннисисткой.

Видела её перед финальным матчем. Она очень нравится мне как человек, и я искренне восхищаюсь её теннисом. Думаю, многие согласятся со мной: очень хотелось увидеть, как именно она поднимает этот трофей, особенно учитывая, что возраст уже не на её стороне, как у Линды.

Но этому не суждено было случиться. В отличие от Линды, Каролина перед матчем определённо не выглядела такой спокойной и расслабленной, как обычно. Это не всегда определяет, как человек сыграет, но, наблюдая за игроками перед выходом на корт, всё же можно почувствовать, кто лучше справится с давлением», – приводит слова Стаббс The Tennis Gazette.