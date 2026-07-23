15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стаббс — о Каролине Муховой: однажды она обязательно выиграет ТБШ

Стаббс — о Каролине Муховой: однажды она обязательно выиграет ТБШ
Комментарии

Бывшая теннисистка, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Ренне Стаббс выразила уверенность, что чешка Каролина Мухова в будущем обязательно выиграет турнир «Большого шлема». Ранее Мухова проиграла в финале Уимблдона-2026 соотечественнице Линде Носковой (2:6, 7:5, 3:6).

Уимблдон (ж). Финал
11 июля 2026, суббота. 18:10 МСК
Каролина Мухова
9
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		7 3
6 		5 6
         
Линда Носкова
12
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова

«То, как Каролина Мухова справилась с поражением — с тем достоинством, которое она всегда демонстрирует как на корте, так и за его пределами — её речь одновременно была смешной, трогательной и душераздирающей. Именно такие моменты заставляют людей любить её ещё сильнее и за теннис, и за её личные качества.

Каролина однажды обязательно выиграет турнир «Большого шлема». Действительно в это верю. И когда это произойдёт, она станет ещё более любимой теннисисткой.

Видела её перед финальным матчем. Она очень нравится мне как человек, и я искренне восхищаюсь её теннисом. Думаю, многие согласятся со мной: очень хотелось увидеть, как именно она поднимает этот трофей, особенно учитывая, что возраст уже не на её стороне, как у Линды.

Но этому не суждено было случиться. В отличие от Линды, Каролина перед матчем определённо не выглядела такой спокойной и расслабленной, как обычно. Это не всегда определяет, как человек сыграет, но, наблюдая за игроками перед выходом на корт, всё же можно почувствовать, кто лучше справится с давлением», – приводит слова Стаббс The Tennis Gazette.

Материалы по теме
От теннисисток требуют подтвердить пол для допуска к турнирам. Всё из-за прихоти Трампа
От теннисисток требуют подтвердить пол для допуска к турнирам. Всё из-за прихоти Трампа
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android