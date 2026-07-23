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Кирьос рассказал, чем планирует заняться после завершения теннисной карьеры

Кирьос рассказал, чем планирует заняться после завершения теннисной карьеры
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Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал, каким видом спорта планирует заняться после завершения профессиональной теннисной карьеры.

«Действительно хочу поиграть профессионально в баскетбол. Одной из моих следующих карьерных целей является выступление на профессиональном уровне в двух видах спорта. Когда моё теннисное путешествие завершится, хотел бы играть профессионально в баскетбол где-нибудь в Европе.

Хочу стать одним из тех спортсменов, которым удалось профессионально выступать сразу в двух видах спорта на достойном уровне», — приводит слова Ника Кирьоса Tennis Head.

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