15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Начинать турнир всегда сложно». Бублик — о победе в стартовом матче в Кицбюэле

«Начинать турнир всегда сложно». Бублик — о победе в стартовом матче в Кицбюэле
Комментарии

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик прокомментировал победу над аргентинцем Факундо Диасом Акостой в стартовом матче на турнире АТР-250 в Кицбюэле, Швейцария. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:5.

Кицбюэль. 2-й круг
22 июля 2026, среда. 17:20 МСК
Александр Бублик
11
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
3 		5
         
Факундо Диас Акоста
108
Аргентина
Факундо Диас Акоста
Ф. Диас Акоста

«Начинать турнир всегда сложно, особенно с соперником, чья игра хорошо подходит для грунтовых кортов. Думаю, я провёл хороший матч. Воспользовался своими шансами и спокойно довёл дело до победы», — приводит слова Бублика пресс-служба АТР.

В 1/4 финала в Кицбюэле Бублик сыграет со словацким теннисистом Алексом Молчаном.

Турнир в Кицбюэле проходит с 20 по 26 июля. Действующим победителем соревнований является Бублик.

Материалы по теме
Уволил тренера и снялся с «пятисотника». Что происходит с Медведевым за месяц до US Open?
Уволил тренера и снялся с «пятисотника». Что происходит с Медведевым за месяц до US Open?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android