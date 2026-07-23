«Начинать турнир всегда сложно». Бублик — о победе в стартовом матче в Кицбюэле
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11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик прокомментировал победу над аргентинцем Факундо Диасом Акостой в стартовом матче на турнире АТР-250 в Кицбюэле, Швейцария. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:5.
Кицбюэль. 2-й круг
22 июля 2026, среда. 17:20 МСК
11
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
108
Факундо Диас Акоста
Ф. Диас Акоста
«Начинать турнир всегда сложно, особенно с соперником, чья игра хорошо подходит для грунтовых кортов. Думаю, я провёл хороший матч. Воспользовался своими шансами и спокойно довёл дело до победы», — приводит слова Бублика пресс-служба АТР.
В 1/4 финала в Кицбюэле Бублик сыграет со словацким теннисистом Алексом Молчаном.
Турнир в Кицбюэле проходит с 20 по 26 июля. Действующим победителем соревнований является Бублик.
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