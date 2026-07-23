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Лоис Буассон снялась с розыгрыша турнира WTA-1000 в Цинциннати

Лоис Буассон снялась с розыгрыша турнира WTA-1000 в Цинциннати
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Полуфиналистка «Ролан Гаррос» — 2025, ныне занимающая 294-ю строчку рейтинга, француженка Лоис Буассон снялась с розыгрыша турнира WTA-1000 в Цинциннати, США, сообщает Tennis Actu. Ранее теннисистка не смогла принять участие в розыгрыше турнира WTA-250 в Гамбурге, Германия.

В сезоне-2026 Буассон пропустила часть турниров из-за восстановления после травмы. Она одержала лишь одну победу в сезоне, обыграв китаянку Ван Синьюй — 6:3, 7:6 (7:4) в первом круге турнира WTA-500 в Страсбурге, Франция.

«Тысячник» в Цинциннати пройдёт с 11 по 23 августа. Действующей победительницей соревнований является полька Ига Швёнтек.

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