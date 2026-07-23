Джокович: ругаюсь на корте на сербском, но за последние 20 лет все стали понимать мой язык

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира 39-летний сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что часто получает штрафы и предупреждения из-за ругательств на корте, несмотря на то, что делает это на сербском языке.

«Честно говоря, во время игры испытываешь эмоциональные американские горки. Ты остаёшься один на один с собой, поэтому должен сам со всем разбираться. Если что-то идёт не так… А теннис — очень строгий вид спорта.

Сейчас микрофоны стоят повсюду. Нельзя произнести ни одного ругательства. По крайней мере, делаю это на сербском, но за последние 20 лет вокруг меня вдруг все начали понимать мой язык (улыбается). Поэтому получаю предупреждения, штрафы и всё такое. Но это способ выплеснуть эмоции. Иногда просто не можешь себя контролировать — тебе нужно дать этому выход», – сказал Джокович во время мероприятия на Fanatics Fest.