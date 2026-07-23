Фото: Роджер Федерер посетил музей Надаля на Майорке

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Роджер Федерер посетил музей 22-кратного чемпиона мэйджоров испанца Рафаэля Надаля в Манакоре (Майорка, Испания).

Фото: Пресс-служба Академии Рафаэля Надаля

«Удивительно увидеть всё это. Это прекрасно. За этим стоит огромная работа, но прежде всего это очень эмоционально.

Я помню, каким музей был вначале, но сейчас это действительно впечатляет. Это прекрасно, всё сделано на очень высоком уровне, особенное место. Поздравляю всю команду. Я уже лично сказал им: вы проделали фантастическую работу», – приводит слова Федерера Eurosport Spain.

Музей Рафаэля Надаля находится на территории теннисной академии испанца. В 2026 году он открылся после масштабной реконструкции. Впервые музей Надаля открыл свои двери для посетителей в 2016 году.