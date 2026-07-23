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Муратоглу объяснил, чего не хватает Звереву для борьбы с Синнером и Алькарасом

Муратоглу объяснил, чего не хватает Звереву для борьбы с Синнером и Алькарасом
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Известный французский менеджер и тренер Патрик Муратоглу оценил уровень игры второй ракетки мира немца Александра Зверева, сравнив его с лидерами мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом.

«Находится ли он уже на уровне Алькараса и Синнера? Я так не думаю. Несмотря на то что в финале он показал один из своих лучших матчей, а Синнер, как мне кажется, был не в лучшей форме, Зверев всё равно не смог победить.

Чтобы стабильно и эффективно играть агрессивно, он должен снова и снова демонстрировать такой теннис, пока это не станет для него естественным. В противном случае, например, начиная американскую серию турниров, он понимает, что обыграет соперников ниже уровнем, потому что у него есть запас прочности. И тогда он снова начинает контролировать игру с задней линии вместо того, чтобы действовать агрессивно. Это будет означать, что он так и не сделал необходимый шаг вперёд», – сказал Муратоглу в видео, размещённом в его аккаунте в одной из социальных сетей.

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