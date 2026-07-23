Паула Бадоса уверенно вышла в четвертьфинал турнира WTA-250 в Гамбурге
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93-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Гамбурге, одолев во втором круге представительницу Венгрии Панну Удварди, занимающую в мировом рейтинге 71-е место. Встреча соперниц продолжалась 1 час 15 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:1.
Гамбург (ж). 2-й круг
23 июля 2026, четверг. 16:55 МСК
93
Паула Бадоса
П. Бадоса
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
71
Панна Удварди
П. Удварди
По ходу матча Бадоса сделала три эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. Удварди подала навылет один раз, сделала две двойные ошибки, а также смогла реализовать все три заработанных брейк-пойнта.
В следующем круге Бадоса сразится с египтянкой Маяр Шериф, с которой в минувший понедельник встречалась в финале турнира WTA-250 в Яссах – тогда испанка не смогла доиграть матч и титул выиграла Шериф.
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