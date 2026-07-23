Паула Бадоса уверенно вышла в четвертьфинал турнира WTA-250 в Гамбурге

93-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Гамбурге, одолев во втором круге представительницу Венгрии Панну Удварди, занимающую в мировом рейтинге 71-е место. Встреча соперниц продолжалась 1 час 15 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:1.

По ходу матча Бадоса сделала три эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. Удварди подала навылет один раз, сделала две двойные ошибки, а также смогла реализовать все три заработанных брейк-пойнта.

В следующем круге Бадоса сразится с египтянкой Маяр Шериф, с которой в минувший понедельник встречалась в финале турнира WTA-250 в Яссах – тогда испанка не смогла доиграть матч и титул выиграла Шериф.