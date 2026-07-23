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Паула Бадоса — Панна Удварди, результат мтача 23 июля 2026, счёт 2:0, 2-й круг; WTA 250 Гамбург

Паула Бадоса уверенно вышла в четвертьфинал турнира WTA-250 в Гамбурге
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93-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Гамбурге, одолев во втором круге представительницу Венгрии Панну Удварди, занимающую в мировом рейтинге 71-е место. Встреча соперниц продолжалась 1 час 15 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:1.

Гамбург (ж). 2-й круг
23 июля 2026, четверг. 16:55 МСК
Паула Бадоса
93
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		1
         
Панна Удварди
71
Венгрия
Панна Удварди
П. Удварди

По ходу матча Бадоса сделала три эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. Удварди подала навылет один раз, сделала две двойные ошибки, а также смогла реализовать все три заработанных брейк-пойнта.

В следующем круге Бадоса сразится с египтянкой Маяр Шериф, с которой в минувший понедельник встречалась в финале турнира WTA-250 в Яссах – тогда испанка не смогла доиграть матч и титул выиграла Шериф.

Сетка турнира в Гамбурге
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