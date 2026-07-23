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Александр Бублик — Алекс Молчан, результат матча 23 июля 2026, счёт 2:0, 1/4 финала; ATP 250 Кицбюэль

Бублик обыграл Молчана и стал последним полуфиналистом турнира АТР-250 в Кицбюэле
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11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в полуфинал турнира категории АТР-250 в австрийском Кицбюэле, одолев в четвертьфинале соперника из Словакии Алекса Молчана, занимающего в мировом рейтинге 81-е место. Встреча спортсменов продолжалась 1 час 9 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:2.

Кицбюэль. 1/4 финала
23 июля 2026, четверг. 17:35 МСК
Александр Бублик
11
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Алекс Молчан
81
Словакия
Алекс Молчан
А. Молчан

По ходу матча Бублик подал навылет 13 раз, сделал семь двойных ошибок, а также смог реализовать четыре брейк-пойнта из восьми. Молчан сделал один эйс, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из восьми заработанных.

В полуфинале Бублик сразится с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри.

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