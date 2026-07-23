Бублик обыграл Молчана и стал последним полуфиналистом турнира АТР-250 в Кицбюэле

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в полуфинал турнира категории АТР-250 в австрийском Кицбюэле, одолев в четвертьфинале соперника из Словакии Алекса Молчана, занимающего в мировом рейтинге 81-е место. Встреча спортсменов продолжалась 1 час 9 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:2.

По ходу матча Бублик подал навылет 13 раз, сделал семь двойных ошибок, а также смог реализовать четыре брейк-пойнта из восьми. Молчан сделал один эйс, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из восьми заработанных.

В полуфинале Бублик сразится с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри.